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"Інформація недостатньо обґрунтована": в Організації із заборони хімзброї прокоментували заяви про використання росіянами отруйних речовин

"Інформація недостатньо обґрунтована": в Організації із заборони хімзброї прокоментували заяви про використання росіянами отруйних речовин

Київ • УНН

 • 19750 перегляди

В Організації із заборони хімічної зброї кажуть, що росія і Україна звинувачують одна одну у застосуванні хімічної зброї, але інформація надана країнами до ОЗХЗ є недостатньо обґрунтованою.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Київ та москва звинуватили один одного у застосуванні хімічної зброї, але інформація щодо випадків застосування отруйних речовин на полі бою -  недостатньо обґрунтована. Про це йдеться в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), передає УНН.

Деталі 

У відомстві наголошують, що  зв’язку із заявами про використання отрутохімікатів як зброї, відстежують ситуацію на території України з початку війни в лютому 2022 року.

І російська федерація, і Україна звинуватили одна одну та повідомили в Організацію звинувачення у застосуванні хімічної зброї. (...) Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою

- йдеться в заяві речника ОЗХЗ.  

Зазначається, що знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї у світі було досягнуто в липні 2023 року. Водночас в ОЗХЗ визнали, що це не означає, що хімічної зброї більше не існує. 

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В Організації нагадують, що у травні США запровадили нові санкції проти рф через застосування хімічної зброї проти України, в тому числі за використання нею хлорпікрину. Зі свого боку кремль заперечує використання такої зброї.  

Нагадаємо, що для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів

- заявили в Організації із заборони хімічної зброї.

Там наголошують, що продовжують стежити за ситуацією в Україні і надавати Києву підтримку, на запит сфері допомоги та захисту від хімічної зброї.

Довідково 

Хлорпікрин, що підпадає під заборону гаазької Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) -  це рідина, пари якої вражають шкіру і слизові, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Уперше його застосували німецькі війська під час Першої світової війни.

Нагадаємо

США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлорпікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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