"Інформація недостатньо обґрунтована": в Організації із заборони хімзброї прокоментували заяви про використання росіянами отруйних речовин

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Київ та москва звинуватили один одного у застосуванні хімічної зброї, але інформація щодо випадків застосування отруйних речовин на полі бою - недостатньо обґрунтована. Про це йдеться в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), передає УНН.

Деталі

У відомстві наголошують, що зв’язку із заявами про використання отрутохімікатів як зброї, відстежують ситуацію на території України з початку війни в лютому 2022 року.

І російська федерація, і Україна звинуватили одна одну та повідомили в Організацію звинувачення у застосуванні хімічної зброї. (...) Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою - йдеться в заяві речника ОЗХЗ.

Зазначається, що знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї у світі було досягнуто в липні 2023 року. Водночас в ОЗХЗ визнали, що це не означає, що хімічної зброї більше не існує.

Війська рф за минулий місяць застосували понад 440 разів хімічні боєприпаси - Генштаб

В Організації нагадують, що у травні США запровадили нові санкції проти рф через застосування хімічної зброї проти України, в тому числі за використання нею хлорпікрину. Зі свого боку кремль заперечує використання такої зброї.

Нагадаємо, що для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів - заявили в Організації із заборони хімічної зброї.

Там наголошують, що продовжують стежити за ситуацією в Україні і надавати Києву підтримку, на запит сфері допомоги та захисту від хімічної зброї.

Довідково

Хлорпікрин, що підпадає під заборону гаазької Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) - це рідина, пари якої вражають шкіру і слизові, а у високих концентраціях викликають неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Уперше його застосували німецькі війська під час Першої світової війни.

Нагадаємо

США звинуватили росію у використанні хімічної зброї хлорпікрину проти українських військ і запровадили нові санкції проти російських організацій, причетних до програм з розробки хімічної та біологічної зброї.