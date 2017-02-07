Информатора боевиков "ДНР" разоблачили в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Информатора террористической организации "ДНР", действовавшего в Бахмутском районе Донецкой области, разоблачила Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что соратник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, месте их дислокации и перемещении боевой техники. Затем информацию передавал боевикам. Они использовали ее для обстрелов украинских военных и гражданских лиц.
Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (террористический акт, повлекший гибель человека) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, участников "ДНР" и "ЛНР" будут заочно судить в Запорожской области.