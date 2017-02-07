Інформатора бойовиків "ДНР" викрили в зоні АТО

Встановлено, що поплічник бойовиків збирав у районі Світлодарської дуги дані про чисельність українських підрозділів, місця їх дислокації та переміщення бойової техніки. Потім інформацію передавав бойовикам. Вони використовували її для обстрілів українських військових та цивільних громадян.

Наразі ідкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, учасників "ДНР" та "ЛНР" заочно судитимуть на Запоріжжі.