Информатор заявил, что подростки сталкивались с вредоносным контентом в сотни раз чаще, чем заявляла Meta

Бывший сотрудник Meta Артуро Бехар заявил в суде, что подростки на платформах компании могли сталкиваться с графическим и насильственным контентом в 100–400 раз чаще, чем это следовало из официальных данных Meta. Об этом Бехар заявил во время судебного процесса по иску американских штатов против компании, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Бехар, ранее работавший старшим инженером и руководителем продукта в Facebook, выступает первым свидетелем стороны обвинения. Он заявил, что Meta располагала результатами внутренних опросов пользователей, которые демонстрировали значительно более высокую распространённость вредоносного контента, однако не публиковала эти данные.

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По его словам, в отчётах Meta указывалось, что риск столкновения подростков с графическим или насильственным контентом составляет 0,01–0,02%. В то же время внутренние результаты опросов показывали показатель, который был в 100–400 раз выше.

Вред — это то, что люди воспринимают как вред. Распространённость — это очень узкий показатель очень специфической вещи — заявил Бехар.

Он также рассказал суду, что неоднократно обращался к руководству Meta с предупреждениями относительно безопасности молодых пользователей. По словам Бехара, компания выявляла значительное количество случаев причинения вреда, но не всегда использовала результаты собственных исследований для изменения продуктов.

Обвинения против Meta

Генеральные прокуроры штатов обвиняют Meta в том, что компания знала о рисках для несовершеннолетних, но ставила коммерческие интересы выше безопасности пользователей.

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Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что Meta знала о случаях самоповреждения и расстройств пищевого поведения, связанных с использованием Instagram.

Этот кризис психического здоровья молодёжи, вызванный социальными сетями, требует действий — заявил генеральный прокурор Колорадо Фил Вайзер.

В то же время Meta отрицает обвинения. Представитель компании заявил суду, что платформа принимала меры для удаления аккаунтов детей в возрасте до 13 лет. По его словам, только за последние три месяца компания удалила около 600 тысяч таких аккаунтов.

Судебный процесс, в котором участвуют 29 американских штатов, может продлиться от пяти до семи недель. В случае поражения Meta компании могут грозить многомиллиардные убытки и существенные изменения в функционировании её платформ.

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