Викривач заявив, що підлітки стикалися зі шкідливим контентом у сотні разів частіше, ніж заявляла Meta

Колишній співробітник Meta Артуро Бехар заявив у суді, що підлітки на платформах компанії могли стикатися з графічним і насильницьким контентом у 100-400 разів частіше, ніж це випливало з офіційних даних Meta. Про це Бехар заявив під час судового процесу за позовом американських штатів проти компанії, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Бехар, який раніше працював старшим інженером і керівником продукту у Facebook, виступає першим свідком сторони обвинувачення. Він заявив, що Meta мала результати внутрішніх опитувань користувачів, які демонстрували значно вищу поширеність шкідливого контенту, однак не оприлюднювала ці дані.

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За його словами, у звітах Meta зазначалося, що ризик зіткнення підлітків із графічним або насильницьким контентом становить 0,01-0,02%. Водночас внутрішні результати опитувань показували показник, який був у 100-400 разів вищим.

Шкода - це те, що люди сприймають як шкоду. Поширеність - це дуже вузький показник дуже специфічної речі - заявив Бехар.

Він також розповів суду, що неодноразово звертався до керівництва Meta із застереженнями щодо безпеки молодих користувачів. За словами Бехара, компанія виявляла значну кількість випадків шкоди, але не завжди використовувала результати власних досліджень для зміни продуктів.

Звинувачення проти Meta

Генеральні прокурори штатів звинувачують Meta в тому, що компанія знала про ризики для неповнолітніх, але ставила комерційні інтереси вище за безпеку користувачів.

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Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що Meta знала про випадки самоушкодження та розладів харчової поведінки, пов'язані з використанням Instagram.

Ця криза психічного здоров'я молоді, спричинена соціальними мережами, вимагає дій - заявив генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер.

Водночас Meta заперечує звинувачення. Представник компанії заявив суду, що платформа вживала заходів для видалення акаунтів дітей віком до 13 років. За його словами, лише за останні три місяці компанія видалила близько 600 тисяч таких акаунтів.

Судовий процес, у якому беруть участь 29 американських штатів, може тривати від п'яти до семи тижнів. У разі поразки Meta компанії можуть загрожувати багатомільярдні збитки та суттєві зміни у функціонуванні її платформ.

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