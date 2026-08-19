Викривач заявив, що підлітки стикалися зі шкідливим контентом у сотні разів частіше, ніж заявляла Meta

$44.690.0151.810.10
ukenru
05:49 • 978 перегляди
НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 41047 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 48252 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 40542 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 27627 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 42013 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 20051 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 45423 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41880 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 09:52 • 21355 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
70%
746мм
Популярнi новини
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 7408 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 4048 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 5940 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 4846 перегляди
Україна вже використовує схожі системи: САУ GRIZZLY отримала "слух" для виявлення дронів02:57 • 2796 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 41027 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 48235 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 40531 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 42009 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 45417 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"06:00 • 846 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65687 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 71052 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 78217 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75690 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Викривач заявив, що підлітки стикалися зі шкідливим контентом у сотні разів частіше, ніж заявляла Meta

Київ • УНН

 • 2414 перегляди

Колишній інженер Meta Артуро Бехар свідчив у суді, що внутрішні опитування показували значно вищу поширеність шкідливого контенту для підлітків, ніж офіційні звіти. Позов 29 штатів проти компанії триває, Meta заперечує звинувачення.

Викривач заявив, що підлітки стикалися зі шкідливим контентом у сотні разів частіше, ніж заявляла Meta

Колишній співробітник Meta Артуро Бехар заявив у суді, що підлітки на платформах компанії могли стикатися з графічним і насильницьким контентом у 100-400 разів частіше, ніж це випливало з офіційних даних Meta. Про це Бехар заявив під час судового процесу за позовом американських штатів проти компанії, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Бехар, який раніше працював старшим інженером і керівником продукту у Facebook, виступає першим свідком сторони обвинувачення. Він заявив, що Meta мала результати внутрішніх опитувань користувачів, які демонстрували значно вищу поширеність шкідливого контенту, однак не оприлюднювала ці дані.

Meta видалила 756 тисяч акаунтів підлітків через заборону соцмереж для дітей13.08.26, 07:38 • 3962 перегляди

За його словами, у звітах Meta зазначалося, що ризик зіткнення підлітків із графічним або насильницьким контентом становить 0,01-0,02%. Водночас внутрішні результати опитувань показували показник, який був у 100-400 разів вищим.

Шкода - це те, що люди сприймають як шкоду. Поширеність - це дуже вузький показник дуже специфічної речі

- заявив Бехар.

Він також розповів суду, що неодноразово звертався до керівництва Meta із застереженнями щодо безпеки молодих користувачів. За словами Бехара, компанія виявляла значну кількість випадків шкоди, але не завжди використовувала результати власних досліджень для зміни продуктів.

Звинувачення проти Meta

Генеральні прокурори штатів звинувачують Meta в тому, що компанія знала про ризики для неповнолітніх, але ставила комерційні інтереси вище за безпеку користувачів.

Meta може бути змушена назавжди змінити Instagram і Facebook через суд у США17.08.26, 06:32 • 6048 переглядiв

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що Meta знала про випадки самоушкодження та розладів харчової поведінки, пов'язані з використанням Instagram.

Ця криза психічного здоров'я молоді, спричинена соціальними мережами, вимагає дій

- заявив генеральний прокурор Колорадо Філ Вайзер.

Водночас Meta заперечує звинувачення. Представник компанії заявив суду, що платформа вживала заходів для видалення акаунтів дітей віком до 13 років. За його словами, лише за останні три місяці компанія видалила близько 600 тисяч таких акаунтів.

Судовий процес, у якому беруть участь 29 американських штатів, може тривати від п'яти до семи тижнів. У разі поразки Meta компанії можуть загрожувати багатомільярдні збитки та суттєві зміни у функціонуванні її платформ.

Google та Meta програли спробу переглянути справу про залежність молоді від соцмереж11.06.26, 05:17 • 4382 перегляди

Степан Гафтко

Світ