Инфляция не падает ниже 10%: дорожают овощи и коммуналка

Детали

Потребительские цены в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%.

Базовая инфляция в январе по сравнению с декабрем 2021 года составила 0,1%, с январем 2021 года - 7,6%.

Что подорожало с продуктов

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5% (14% в годовом измерении). Больше всего (на 20,5%) за месяц подорожали овощи. На 3,9-1,0% в январе выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло. В то же время на 0,8% и 0,5% подешевели сахар и подсолнечное масло соответственно.

Одежда и обувь подешевели на 5,7%, в т.ч. обувь - на 6,1%, одежда - на 5,4%.

Тарифы на коммуналку

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в январе составил 0,7% (4,3% в годовом измерении). Как пояснили в Госстате, подорожание за месяц произошло в основном из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9%, водоснабжение - на 12,0%.

Цены на другие услуги

Цены на транспорт выросли в январе на 1,3%, как указано, прежде всего за счет подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,9%, топлива и масел - на 2,6%.

В сфере связи цены за месяц выросли на 1,1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,6%.

Подорожание услуг образования на 1,6% в январе (17,4% в годовом измерении) в Госстате объяснили ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 23,3%.

За месяц цены на услуги, связанные с охраной здоровья, подорожали на 0,5% (6,2% в годовом измерении).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Инфляция в 2021 году ускорилась вдвое, рост цен стал наибольшим за четыре года.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.