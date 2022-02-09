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Інфляція не падає нижче 10%: дорожчають овочі та комуналка

Інфляція не падає нижче 10%: дорожчають овочі та комуналка

Київ • УНН

 • 23238 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Споживчі ціни у січні цього року в Україні зросли на 10% у річному вимірі (проти січня минулого року), не змінившись у порівнянні з показником місяцем раніше. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.

Деталі

Споживчі ціни в січні 2022 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,3%.

Базова інфляція в січні порівняно із груднем 2021 року становила 0,1%, із січнем 2021 року – 7,6%.

Що подорожчало з продуктів

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5% (14% у річному вимірі). Найбільше (на 20,5%) за місяць подорожчали овочі. На 3,9–1,0% у січні зросли ціни на яйця, фрукти, хліб, молоко та молочні продукти, м'ясо та м’ясопродукти, рис, сало, масло. Водночас на 0,8% та 0,5% подешевшали цукор та соняшникова олія відповідно.

Одяг і взуття подешевшали на 5,7%, у т.ч. взуття – на 6,1%, одяг – на 5,4%.

Тарифи на комуналку

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у січні становило 0,7% (4,3% у річному вимірі). Як пояснили у Держстаті, подорожчання за місяць відбулося в основному через підвищення тарифів на каналізацію на 14,9%, водопостачання – на 12,0%.

Ціни на інші послуги

Ціни на транспорт зросли у січні на 1,3%, як вказано, передусім за рахунок подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,9%, палива та мастил – на 2,6%.

У сфері зв’язку ціни за місяць зросли на 1,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 13,6%.

Подорожчання послуг освіти на 1,6% у січні (17,4% у річному вимірі) у Держстаті пояснили зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,3%.

За місяць ціни на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, здорожчали на 0,5% (6,2% у річному вимірі).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Інфляція у 2021 році прискорилася вдвічі, зростання цін стало найбільшим за чотири роки.

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%.

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