Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу у четвер, пише УНН.
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“Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, враховуючи реалізацію цих проінфляційних чинників. Зокрема, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, а й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги”, — заявив Шевченко.
Деталі
Зі слів очільника НБУ, зберігатиметься і значний ціновий тиск з боку країн — торговельних партнерів України. Крім того, надалі реалізовуватимуться вторинні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці.
За прогнозами НБУ, на тлі збільшення доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який стримуватиме сповільнення інфляції. Натомість поступовому зниженню інфляції сприятимуть посилення монетарної політики НБУ, корекція світових цін на сировинні товари, вплив рекордних минулорічних врожаїв, вгамування світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії.
“За нашими прогнозами, інфляційна динаміка впродовж 2022 року буде доволі волатильною через ефекти бази порівняння. Крім того, як і в багатьох країнах світу, в Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж очікувалося раніше. Зважаючи на потужність проінфляційних чинників та необхідність подальшої підтримки постпандемічного відновлення економіки, повернення інфляції до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. передбачається у 2023 році”, — повідомив Шевченко.
Доповнення
Національний банк України підвищив облікову ставку до 10%. Як пояснюють в НБУ, реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.