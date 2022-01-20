Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга в четверг, пишет УНН.
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“Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию этих проинфляционных факторов. В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось. Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги”, — заявил Шевченко.
Детали
По словам главы НБУ, будет сохраняться и значительное ценовое давление со стороны стран — торговых партнеров Украины. Кроме того, в дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты от роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда.
По прогнозам НБУ, на фоне увеличения доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, который будет сдерживать замедление инфляции. При этом постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев, спад мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии.
"По нашим прогнозам, инфляционная динамика в течение 2022 года будет достаточно волатильной из-за эффектов базы сравнения. Кроме того, как и во многих странах мира, в Украине инфляционный всплеск будет более продолжительным, чем ожидалось ранее. Учитывая мощность проинфляционных факторов и необходимость дальнейшей поддержки постпандемического восстановления экономики, возвращение инфляции к целевому диапазону 5% ± 1 п.п. предполагается в 2023 году”, — сообщил Шевченко.
Дополнение
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10%. Как поясняют в НБУ, реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%.