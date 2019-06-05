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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143726 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129787 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130019 просмотра

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Инфантино переизбран президентом ФИФА

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Киев  •  УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Швейцарца Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА на следующий срок. Голосование состоялось в Париже на конгрессе международной федерации, информирует официальная страница ФИФА в Twitter, передает УНН.

Следовательно, 49-летний функционер еще четыре года будет руководить мировым футболом.

Выборы в Париже состоялись на безальтернативной основе - Инфантино был единственным претендентом.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Он сменил одиозного Зеппа Блаттера, который был вынужден оставить пост под давлением из-за обвинений в коррупции.

В работе конгресса ФИФА также участвовали представители Украинской ассоциации футбола во главе с ее президентом Андреем Павелко.

Напомним, 29 мая Павелко был председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

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