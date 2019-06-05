Инфантино переизбран президентом ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Швейцарца Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА на следующий срок. Голосование состоялось в Париже на конгрессе международной федерации, информирует официальная страница ФИФА в Twitter, передает УНН.
Следовательно, 49-летний функционер еще четыре года будет руководить мировым футболом.
Выборы в Париже состоялись на безальтернативной основе - Инфантино был единственным претендентом.
Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Он сменил одиозного Зеппа Блаттера, который был вынужден оставить пост под давлением из-за обвинений в коррупции.
В работе конгресса ФИФА также участвовали представители Украинской ассоциации футбола во главе с ее президентом Андреем Павелко.
Напомним, 29 мая Павелко был председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.