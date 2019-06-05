Інфантіно переобрано президентом ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Швейцарця Джанні Інфантіно переобрано президентом ФІФА на наступний термін. Голосування відбулося в Парижі на конгресі міжнародної федерації, інформує офіційна сторінка ФІФА у Twitter, передає УНН.
Відтак, 49-річний функціонер ще чотири роки керуватиме світовим футболом.
Вибори в Парижі відбулися на безальтернативній основі – Інфантіно був єдиним претендентом.
Інфантіно очолив ФІФА в лютому 2016 року. Він змінив одіозного Зеппа Блаттера, який був вимушений залишити посаду під тиском через звинувачення в корупції.
У роботі конгресу ФІФА також брали участь представники Української асоціації футболу на чолі з її президентом Андрієм Павелком.
Нагадаємо, 29 травня Павелка було обрано головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.