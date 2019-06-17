Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества. Об этом пишет в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, передает УНН.
“Контейнеры уже загружены на судно, в ближайшее время отправятся в американский порт, несмотря на то, что сначала груз принадлежал Канаде”, — указывается в сообщении.
“Всего в страну прибыло 65 контейнеров, в которых должны были находиться экологически безопасные отходы, в том числе бумага, древесина, текстиль и обувь. Однако после проверки как минимум в пяти были найдены токсичные вещества”, — отметили в Министерстве.
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Ранее аналогичные меры предприняли власти Малайзии, которая в ближайшее время вернет 60 контейнеров с 3 тыс. т мусора 14 странам, включая Австралию, Канаду и США. Кроме того, недавно разгорелся дипломатический конфликт между Филиппинами и Канадой. После того, как Оттава в установленный срок не вывезла из филиппинской территории 69 контейнеров неперерабативаемих отходов, ввозимых частной компанией в 2013 году под видом перерабатываются, Манила отозвала посла и консулов из Канады.
Как сообщал УНН, Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года.