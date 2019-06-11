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Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року

Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про наміри уряду країни з 2021 року заборонити одноразові пластикові вироби. За словами Трюдо, на такі дії його уряд надихнув Європарламент. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Починаючи з 2021 року, Канада відмовиться від використання одноразового пластику, повідомив прем'єр Джастін Трюдо у понеділок, 10 червня. Він назвав зменшення використання пляшок, пластикових трубочок та пакетів, які забруднюють океан, "глобальним викликом".

"Мені дуже приємно оголосити, що з 2021 року Канада заборонить шкідливі одноразові пластикові вироби від узбережжя до узбережжя", - цитує Трюдо агенція AFP. За його словами, наразі у Канаді переробляється менше 10 відсотків відходів з пластику. Які саме вироби потраплять під заборону, - визначать на основі наукової експертизи, але в уряді країни очікують, що з 2021 року обмеження зачеплять пластикові пляшки, трубочки, пакети, столові прибори тощо.

Прем'єр Канади зазначив, що його уряд бере приклад з Європейського парламенту, який у березні 2019 року заборонив одноразові пластикові вироби, які можна замінити альтернативними. "Багато інших країн це роблять, і Канада буде однією з них, - сказав Трюдо. - Це - великий крок, але ми знаємо, що можемо це зробити 2021 року".

Нагадаємо, у Європейському союзі можуть заборонити використання одноразового посуду з пластику.

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