Індонезія поверне США контейнери з токсичними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Індонезія відправить назад в США п'ять контейнерів з відходами, які містять токсичні речовини. Про це пише в понеділок газета The Jakarta Post з посиланням на заяву Міністерства охорони навколишнього середовища та лісового господарства, передає УНН.
“Контейнери вже завантажені на судно, найближчим часом відправляться в американський порт, незважаючи на те, що спочатку вантаж належав Канаді”, — вказується в повідомленні.
“Всього в країну прибуло 65 контейнерів, в яких повинні були знаходитися екологічно безпечні відходи, в тому числі папір, деревина, текстиль і взуття. Однак після перевірки як мінімум в п’яти були знайдені токсичні речовини”, — відзначили в Міністерстві.
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Раніше аналогічні заходи зробила влада Малайзії, яка найближчим часом поверне 60 контейнерів з 3 тис. т сміття 14 країнам, включаючи Австралію, Канаду і США. Крім того, нещодавно розгорівся дипломатичний конфлікт між Філіппінами і Канадою. Після того, як Оттава у встановлений строк не вивезла з філіппінської території 69 контейнерів неперерабативаемих відходів, ввезених приватною компанією в 2013 році під виглядом переробляються, Маніла відкликала посла і консулів з Канади.
Як повідомляв УНН, Канада заборонить одноразовий пластик з 2021 року.