У Малайзії закрили понад 100 шкіл через витік хімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Малайзія закрила більше 100 шкіл через витік хімікатів, що стався минулого тижня. Внаслідок отруєння постраждали понад 200 дітей та вчителів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Ще вчора Міністерство освіти Малайзії закрило 13 шкіл. На сьогоднішній день вже закрито 111 навчальних закладів, оскільки, за словами міністра, ситуація погіршується.
Влада переконана, що отруєння було спричинене токсичними відходами, скинутому в річку біля шкіл у південному штаті Джохор.
Наразі від отруєння лікуються 207 осіб, в той час як ще в понеділок було 44 постраждалих, 33 з яких - діти.
Як повідомляв УНН, Малайзія готова суттєво скоротити імпорт товарів з країн Євросоюзу в разі прийняття ЄС закону про введення заборони на використання пальмової олії при виробництві біопалива.