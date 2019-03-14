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В Малайзии закрыли более 100 школ из-за утечки химикатов

Киев • УНН

 • 8382 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Малайзия закрыла более 100 школ из-за утечки химикатов, которая произошела на прошлой неделе. В результате отравления пострадали более 200 детей и учителей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В Малайзии закрыли более 100 школ из-за утечки химикатов

Еще вчера Министерство образования Малайзии закрыло 13 школ. На сегодняшний день уже закрыто 111 учебных заведений, поскольку, по словам министра, ситуация ухудшается.

Власть убеждена, что отравление было вызвано токсичными отходами, вылитыми в реку возле школ в южном штате Джохор.

Сейчас от отравления лечатся 207 человек, в то время как еще в понедельник было 44 пострадавших, 33 из которых - дети.

Как сообщал УНН, Малайзия готова существенно сократить импорт товаров из стран Евросоюза в случае принятия ЕС закона о введении запрета на использование пальмового масла при производстве биотоплива.

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