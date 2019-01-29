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Малайзія шантажує ЄС через відмову європейців купувати пальмову олію

Малайзія шантажує ЄС через відмову європейців купувати пальмову олію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Малайзія готова суттєво скоротити імпорт товарів з країн Євросоюзу в разі прийняття ЄС закону про введення заборони на використання пальмової олії при виробництві біопалива. Про це заявив віце-прем'єр Малайзії Ахмад Захід Хаміді, передає УНН з посиланням на The Malaysian Insight.

"Минулого тижня відбулося засідання уряду Малайзії. На ньому було вирішено відмовитися від закупівель низки товарів з країн, які приєднаються до цього рішення ЄС. Їх стратегія полягає в тому, щоб Малайзія купувала їх продукти, при цьому вони відмовляються від придбання наших. Однак ми не маємо наміру принижуватися перед ними", - заявив віце-прем'єр.

За його словами, можлива відмова Євросоюзу від закупівель пальмової олії торкнеться щонайменше 500 тис. жителів Малайзії, зайнятих у цій сфері. Він також додав, що експорт пальмової олії з країни за підсумками 2017 року сягнув понад 55% в загальному обсязі експорту товарів і оцінюється у понад 19 млрд дол.

Додамо, що 17 січня Європарламент схвалив пакет заходів, спрямованих на реформування енергетичного ринку з метою скорочення споживання енергії та збереження клімату. Серед запропонованих заходів - заборона на використання пальмової олії при виробництві біопалива.

Також нагадаємо, що в Україні депутати хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект вже був проголосований парламентом у першому читанні.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.

Вміст "пальми" у товарах, як правило, не відображається на етикетках, що по суті є фальсифікацією продуктів.

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