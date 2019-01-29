Малайзия шантажирует ЕС из-за отказа европейцев покупать пальмовое масло
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Малайзия готова существенно сократить импорт товаров из стран Евросоюза в случае принятия ЕС закона о введении запрета на использование пальмового масла при производстве биотоплива. Об этом заявил вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди, передает УНН со ссылкой на The Malaysian Insight.
"На прошлой неделе состоялось заседание правительства Малайзии. На нем было решено отказаться от закупок ряда товаров из стран, которые присоединятся к данному решению ЕС. Их стратегия заключается в том, чтобы Малайзия покупала их продукты, при этом они отказываются от приобретения наших. Однако мы не намерены унижаться перед ними", - заявил вице-премьер.
По его словам, возможный отказ Евросоюза от закупок пальмового масла затронет как минимум 500 тыс. жителей Малайзии, занятых в этой сфере. Он также добавил, что экспорт пальмового масла из страны по итогам 2017 года составил более 55% в общем объеме экспорта товаров и оценивается более, чем в 19 млрд дол.
Добавим, что 17 января Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка с целью сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива.
Также напомним, что в Украине депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.
Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не отражаются на этикетках, что по сути является фальсификацией продуктов.