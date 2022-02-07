Индонезия ужесточит “ковидные” ограничения на фоне роста числа заболевших

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Индонезия ужесточит социальные ограничения в Джакарте и на Бали, а также в двух других городах на острове Ява, чтобы сдержать всплеск коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве страны в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.