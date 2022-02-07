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Индонезия ужесточит “ковидные” ограничения на фоне роста числа заболевших

Индонезия ужесточит “ковидные” ограничения на фоне роста числа заболевших

Киев • УНН

 • 21997 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Индонезия ужесточит социальные ограничения в Джакарте и на Бали, а также в двух других городах на острове Ява, чтобы сдержать всплеск коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве страны в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что в стране произошел скачок числа случаев, вызванных вариантом коронавируса Omicron: в воскресенье было зарегистрировано более 36 000 случаев заражения, а коэффициент занятости коек в столичных больницах достиг 63% по сравнению с 45% в январе.

Старший министр кабинета Лухут Панджайтан, отвечающий за реагирование на пандемию на Яве и Бали, объявил об ужесточении социальных ограничений в Джакарте, Бали, а также в городе Бандунг на Западной Яве и Джокьякарте в Центральной Яве.

В соответствии с новыми правилами супермаркеты, торговые центры и рестораны будут работать до 60% заполненности, а заполненность молитвенных домов будет сокращена до 50%.

Министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин также заявил, что в трех провинциях, включая Джакарту, Бантене и Бали, уровень заражения уже превысил уровень, наблюдавшийся во время волны, вызванной вариантом Дельты в июле прошлого года, но уровень госпитализаций оставался относительно низким.

Официальные лица Индонезии предупредили, что всплеск случаев может не достичь пика до конца февраля.

Добавим

В конце января стало известно, что курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников из всех стран.

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