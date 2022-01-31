Бали снова откроется для иностранных путешественников, но придется отбыть карантин

КИЕВ. 31 января. УНН. Курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников из всех стран с конца этой недели, заявили официальные лица в понедельник, более чем за три месяца после того, как был объявлен карантин. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.