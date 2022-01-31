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Бали снова откроется для иностранных путешественников, но придется отбыть карантин

Бали снова откроется для иностранных путешественников, но придется отбыть карантин

Киев • УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Курортный остров Бали в Индонезии начнет принимать путешественников из всех стран с конца этой недели, заявили официальные лица в понедельник, более чем за три месяца после того, как был объявлен карантин. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Детали

Бали официально открылся для посетителей из Китая, Новой Зеландии и Японии еще в середине октября.

Повторное открытие для туристов из других стран последовало за аналогичными объявлениями Таиланда и Филиппин, которые отказались от карантина в декабре из-за неопределенности относительно эффективности вакцины против варианта COVID-19 Omicron.

Решение принято, несмотря на неуклонный рост числа случаев COVID-19 в Индонезии в этом месяце.

В пятницу Singapore Airlines заявила, что возобновит полеты на Бали из Сингапура с 16 февраля.

Старший министр Лухут Панджайтан сообщил, что с 4 февраля иностранные посетители, которые были вакцинированы против COVID-19, как и раньше, должны отбывать карантин от пяти до семи дней.

Добавим

На прошлой неделе Индонезия открыла для посетителей два острова недалеко от Сингапура.

Известный своим серфингом, храмами, водопадами и ночной жизнью, Бали привлек 6,2 миллиона иностранных посетителей в 2019 году, за год до того, как вспыхнула пандемия COVID-19, но жесткие пограничные ограничения через коронавирус разрушили туризм, который обычно приносил 54% доходов для экономики.

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