Балі знову відкриється для іноземних мандрівників, але доведеться відбути карантин

КИЇВ. 31 січня. УНН. Курортний острів Балі в Індонезії почне приймати мандрівників з усіх країн з кінця цього тижня, заявили офіційні особи в понеділок, більш ніж за три місяці після того, як було оголошено карантин. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.