Балі знову відкриється для іноземних мандрівників, але доведеться відбути карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Курортний острів Балі в Індонезії почне приймати мандрівників з усіх країн з кінця цього тижня, заявили офіційні особи в понеділок, більш ніж за три місяці після того, як було оголошено карантин. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Балі офіційно відкрився для відвідувачів з Китаю, Нової Зеландії та Японії ще в середині жовтня.
Повторне відкриття для туристів з інших країн послідувало за аналогічними оголошеннями Таїланду та Філіппін, які відмовилися від карантину в грудні через невизначеність щодо ефективності вакцини проти варіанту COVID-19 Omicron.
Рішення ухвалено, незважаючи на неухильне зростання кількості випадків COVID-19 в Індонезії цього місяця.
У п'ятницю Singapore Airlines заявила, що відновить польоти на Балі із Сінгапуру з 16 лютого.
Старший міністр Лухут Панджайтан повідомив, що з 4 лютого іноземні відвідувачі, які були вакциновані проти COVID-19, як і раніше, мають відбувати карантин від п'яти до семи днів.
Додамо
Минулого тижня Індонезія відкрила для відвідувачів два острови неподалік Сінгапуру.
Відомий своїм серфінгом, храмами, водоспадами та нічним життям, Балі залучив 6,2 мільйона іноземних відвідувачів у 2019 році, за рік до того, як спалахнула пандемія COVID-19, але жорсткі прикордонні обмеження через коронавірус зруйнували туризм, який зазвичай приносив 54% доходів для економіки.