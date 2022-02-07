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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Індонезія посилить "ковідні" обмеження на тлі зростання кількості хворих

Індонезія посилить "ковідні" обмеження на тлі зростання кількості хворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Індонезія посилить соціальні обмеження в Джакарті і на Балі, а також в двох інших містах на острові Ява, щоб стримати сплеск коронавірусної інфекції. Про це повідомили в уряді країни в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відзначається, що в країні стався стрибок кількості випадків, викликаних варіантом коронавірусу Omicron: в неділю було зареєстровано понад 36 000 випадків зараження, а коефіцієнт зайнятості ліжок в столичних лікарнях досяг 63% в порівнянні з 45% в січні.

Старший міністр Кабінету Лухут Панджайтан, відповідальний за реагування на пандемію на Яві і Балі, оголосив про посилення соціальних обмежень в Джакарті, Балі, а також в місті Бандунг на Західній Яві і Джокьякарті в Центральній Яві.

Відповідно до нових правил супермаркети, торгові центри та ресторани працюватимуть до 60% заповненості, а заповненість молитовних будинків буде скорочена до 50%.

Міністр охорони Здоров'я Буді Гунаді Садикін також заявив, що в трьох провінціях, включаючи Джакарту, Бантені і Балі, рівень зараження вже перевищив рівень, що спостерігався під час хвилі, викликаної варіантом дельти в липні минулого року, але рівень госпіталізацій залишався відносно низьким.

Офіційні особи Індонезії попередили, що сплеск випадків може не досягти піку до кінця лютого.

Додамо

Наприкінці січня стало відомо, що курортний острів Балі в Індонезії почне приймати мандрівників з усіх країн.

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