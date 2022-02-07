Індонезія посилить "ковідні" обмеження на тлі зростання кількості хворих

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Індонезія посилить соціальні обмеження в Джакарті і на Балі, а також в двох інших містах на острові Ява, щоб стримати сплеск коронавірусної інфекції. Про це повідомили в уряді країни в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.