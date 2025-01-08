Индонезия не отменит запрет на iPhone 16 даже за $1 млрд инвестиций от Apple

Индонезия поддержала запрет на продажу iPhone 16, несмотря на обещание Apple инвестировать 1 миллиард долларов в страну после того, как переговоры зашли в тупик. В Джакарте объяснили свое решение тем, что компания не выполняет требования внутреннего рынка. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

В октябре 2024 года Индонезия запретила рекламу и продажу модели iPhone 16 из-за невыполнения компанией Apple местного инвестиционного законодательства, которое требует, чтобы 40% телефонов были изготовлены из местных компонентов, поскольку страна стремится увеличить инвестиции от гигантских технологических компаний.

Министр инвестиций Индонезии Розан Рослани заявила, что Apple полностью готова инвестировать 1 миллиард долларов в строительство завода AirTag на острове Батам, который, вероятно, будет обеспечивать 65% мировых поставок.

"До сегодняшнего дня министерство не имеет никаких оснований выдавать отечественный сертификат уровня компонентов для продукции Apple, особенно для iPhone 16", - заявил на пресс-брифинге в среду министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

У него была встреча с представителями Apple, но, по его словам, соглашения не было достигнуто.

Также он добавил, что индонезийские чиновники выдвинули Apple встречное предложение, но ответа от компании они не получили.

"Если Apple хочет продать iPhone 16 как можно скорее, то флаг им в руки, пожалуйста, немедленно откликнитесь на наше встречное предложение", - сказал он.

Ранее Apple предлагала увеличить свои инвестиции в Индонезии на $100 млн, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16, но индонезийское правительство отклонило это предложение.

Несмотря на запрет на продажу, ввозить iPhone 16 в Индонезию разрешено, если устройства не используются в коммерческих целях.

Сообщается, что около 9 000 единиц новой модели попали в страну таким образом.

Кроме того, Индонезия также запретила продажу телефонов Google Pixel по той же причине.

В прошлом году, несмотря на запрет, в страну ввезли около 22 000 телефонов Google Pixel.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что правительство Индонезии запретило продажу iPhone 16 из-за несоблюдения требования о 40% местного контента. Около 9000 устройств уже попали в страну через багаж пассажиров, но их продажа будет незаконной.