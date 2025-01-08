Индонезия не отменит запрет на iPhone 16 даже за $1 млрд инвестиций от Apple

ukenru
Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 17738 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 111414 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 157754 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 161854 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 158056 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 137781 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 178180 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242078 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 498962 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340278 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Аналитики ISW предположили, как войска рф могут использовать продвижение в Торецке

Аналитики ISW предположили, как войска рф могут использовать продвижение в Торецке

 • 55248 просмотра
Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

Украина и Германия согласовывают дальнейшие шаги по поддержке Сирии

 • 60450 просмотра
ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

ВСУ уничтожили более 1600 оккупантов за сутки: новые потери террористов

 • 91299 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 79617 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 91863 просмотра
публикации
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 35830 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

09:39 • 91863 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 155167 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 159157 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 168890 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

10:24 • 30454 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

09:59 • 30014 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

09:12 • 33526 просмотра
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 79617 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 113440 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Индонезия не отменит запрет на iPhone 16 даже за $1 млрд инвестиций от Apple

Индонезия не отменит запрет на iPhone 16 даже за $1 млрд инвестиций от Apple

Киев  •  УНН

 • 3766 просмотра

Read in English

Индонезия отказалась выдать разрешение на продажу iPhone 16, несмотря на обещание Apple инвестировать $1 млрд в завод AirTag. Причина - невыполнение требования о 40% местных компонентов в смартфонах.

Индонезия поддержала запрет на продажу iPhone 16, несмотря на обещание Apple инвестировать 1 миллиард долларов в страну после того, как переговоры зашли в тупик. В Джакарте объяснили свое решение тем, что компания не выполняет требования внутреннего рынка. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

В октябре 2024 года Индонезия запретила рекламу и продажу модели iPhone 16 из-за невыполнения компанией Apple местного инвестиционного законодательства, которое требует, чтобы 40% телефонов были изготовлены из местных компонентов, поскольку страна стремится увеличить инвестиции от гигантских технологических компаний.

Министр инвестиций Индонезии Розан Рослани заявила, что Apple полностью готова инвестировать 1 миллиард долларов в строительство завода AirTag на острове Батам, который, вероятно, будет обеспечивать 65% мировых поставок.

"До сегодняшнего дня министерство не имеет никаких оснований выдавать отечественный сертификат уровня компонентов для продукции Apple, особенно для iPhone 16", - заявил на пресс-брифинге в среду министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

У него была встреча с представителями Apple, но, по его словам, соглашения не было достигнуто.

Также он добавил, что индонезийские чиновники выдвинули Apple встречное предложение, но ответа от компании они не получили.

"Если Apple хочет продать iPhone 16 как можно скорее, то флаг им в руки, пожалуйста, немедленно откликнитесь на наше встречное предложение", - сказал он.

Ранее Apple предлагала увеличить свои инвестиции в Индонезии на $100 млн, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16, но индонезийское правительство отклонило это предложение.

Несмотря на запрет на продажу, ввозить iPhone 16 в Индонезию разрешено, если устройства не используются в коммерческих целях.

Сообщается, что около 9 000 единиц новой модели попали в страну таким образом.

Кроме того, Индонезия также запретила продажу телефонов Google Pixel по той же причине.

В прошлом году, несмотря на запрет, в страну ввезли около 22 000 телефонов Google Pixel.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что правительство Индонезии запретило продажу iPhone 16 из-за несоблюдения требования о 40% местного контента. Около 9000 устройств уже попали в страну через багаж пассажиров, но их продажа будет незаконной.

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаТехнологии
indoneziyaИндонезия
apple-incApple Inc.
googleГугл