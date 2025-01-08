Індонезія не скасує заборону на iPhone 16 навіть за $1 млрд інвестицій від Apple

Індонезія підтримала заборону на продаж iPhone 16, попри обіцянку Apple інвестувати в країну 1 мільярд доларів після того, як переговори зайшли в глухий кут. В Джакарті пояснили своє рішення тим, що компанія не виконує вимоги внутрішнього ринку. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

У жовтні 2024 Індонезія заборонила рекламу і продаж моделі iPhone 16 через невиконання компанією Apple місцевого інвестиційного законодавства, яке вимагає, щоб 40% телефонів були виготовлені з місцевих компонентів, оскільки країна прагне збільшити інвестиції від гігантських технологічних компаній.

Міністр інвестицій Індонезії Розан Рослані заявила, що Apple повністю готова інвестувати 1 мільярд доларів у будівництво заводу AirTag на острові Батам, який, ймовірно, буде забезпечувати 65% світових поставок.

"До сьогоднішнього дня міністерство не має жодних підстав видавати вітчизняний сертифікат рівня компонентів для продукції Apple, особливо для iPhone 16", - заявив на пресбрифінгу в середу міністр промисловості Індонезії Агус Гуміванг Картасасміта.

У нього була зустріч з представниками Apple, але, за його словами, угоди не було досягнуто.

Також він додав, що індонезійські чиновники висунули Apple зустрічну пропозицію, але відповіді від компанії вони не отримали.

"Якщо Apple хоче продати iPhone 16 якнайшвидше, то прапор їм у руки, будь ласка, негайно відгукніться на нашу зустрічну пропозицію", - сказав він.

Раніше Apple пропонувала збільшити свої інвестиції в Індонезії на $100 млн, щоб зняти заборону на продаж iPhone 16, але індонезійський уряд відхилив цю пропозицію.

Попри заборону на продаж, ввозити iPhone 16 в Індонезію дозволено, якщо пристрої не використовуються в комерційних цілях.

Повідомляється, що близько 9 000 одиниць нової моделі потрапили в країну таким чином.

Окрім того, Індонезія також заборонила продаж телефонів Google Pixel по тій самій причині.

Минулого року, попри заборону, в країну ввезли близько 22 000 телефонів Google Pixel.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що уряд Індонезії заборонила продаж iPhone 16 через недотримання вимоги про 40% місцевого контенту. Близько 9000 пристроїв вже потрапили в країну через пасажирський багаж, але їх продаж буде незаконним