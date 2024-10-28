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Влада Індонезії офіційно заборонила iPhone 16

Київ • УНН

 • 16951 перегляди

Влада Індонезії заборонила продаж iPhone 16 через недотримання вимоги про 40% місцевого контенту. Близько 9000 пристроїв вже потрапили в країну через пасажирський багаж, але їх продаж буде незаконним.

Влада Індонезії офіційно заборонила iPhone 16

Продаж iPhone 16 заборонено в країні через невиконання Apple вимог уряду Індонезії щодо місцевих інвестицій.

Пише УНН із посиланням на FT.

В Індонезії влада заборонила продаж iPhone 16. Останній смартфон Apple не відповідає вимогам країни Південно-Східної Азії щодо 40-відсоткового місцевого контенту в телефонах і планшетах, заявили в Міністерстві промисловості.

iPhone 16, імпортовані зареєстрованими імпортерами, не можуть бути продані в країні, оскільки PT Apple Indonesia ще не виконала свої інвестиційні зобов'язання щодо отримання сертифікату "рівня місцевого вмісту" в інноваціях

- йдеться в заяві міністерства.

У міністерстві додали, що близько 9 000 одиниць серії iPhone 16 потрапили в Індонезію через пасажирський багаж з моменту надходження в продаж минулого місяця.

Ці телефони ввезені легально, але будуть незаконними, якщо ними торгуватимуть в Індонезії

- йдеться в повідомленні.

Довідка

Індонезія використовує торговельні правила для залучення іноземних інвестицій та виробництва на суші, а також для захисту своєї внутрішньої промисловості.

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