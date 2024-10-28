Власти Индонезии официально запретили iPhone 16
Киев • УНН
Власти Индонезии запретили продажу iPhone 16 из-за несоблюдения требования о 40% местного контента. Около 9000 устройств уже попали в страну через пассажирский багаж, но их продажа будет незаконной.
Продажа iPhone 16 запрещена в стране из-за невыполнения Apple требований правительства по местным инвестициям.
Пишет УНН со ссылкой на FT.
В Индонезии власти запретили продажу iPhone 16. Последний смартфон Apple не соответствует требованиям страны Юго-Восточной Азии относительно 40-процентного местного контента в телефонах и планшетах, заявили в Министерстве промышленности.
iPhone 16, импортированные зарегистрированными импортерами, не могут быть проданы в стране, поскольку PT Apple Indonesia еще не выполнила свои инвестиционные обязательства по получению сертификата «уровня местного содержания» в инновациях
В министерстве добавили, что около 9 000 единиц серии iPhone 16 попали в Индонезию через пассажирский багаж с момента поступления в продажу в прошлом месяце.
Эти телефоны ввезены легально, но будут незаконными, если ими будут торговать в Индонезии
Справка
Индонезия использует торговые правила для привлечения иностранных инвестиций и производства на суше, а также для защиты своей внутренней промышленности.
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