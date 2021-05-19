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Индия вновь обновила суточный рекорд по числу умерших от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Индии продолжает снижаться - за последние сутки зафиксировано более 267 тысяч. Но несмотря на то, что заболеваемость, похоже, сокращается, количество смертей все еще растет, и в стране новый рекорд по количеству погибших за сутки - 4,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава страны.

Индия вновь обновила суточный рекорд по числу умерших от COVID-19

Детали

За сутки от COVID-19 в Индии умерли 4529 больных, что стало самым большим суточным приростом летальных случаев. Предыдущий максимум был установлен накануне, 18 мая, - 4329 смертей.

Количество больных COVID-19 в стране с начала пандемии превышает 25,2 млн человек, умерших - 283 тыс.

Прививку от коронавируса за последние сутки получили 1,31 млн человек, общее количество вакцинированных - 185,8 млн.

Конекст

Индия страдает от второй волны пандемии COVID-19, которая набирает здесь обороты самыми быстрыми в мире темпами. Так, Индия сегодня занимает второе место в мире (после США) по общему количеству заразившихся коронавирусом и третье место по количеству смертей из-за этой инфекцией (после США и Бразилии).

Больницы страны столкнулись с нехваткой кислорода, из-за переполненных крематориев тела умерших от болезни массово сжигают под открытым небом, некоторых, по сообщениям, - даже выбрасывали в Ганг.

Ситуация настолько критическая, что многие страны направляют в Индию помощь.

Ранее Украина объявила, что в качестве помощи предоставит Индии жидкий медицинский кислород, который изготавливают наши заводы, и которым сейчас обеспечены полностью украинские больницы. Речь идет не о кислородных концентраторах, которые используются на первичном звене медицины или в домашних условиях.

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