Индия вновь обновила суточный рекорд по числу умерших от COVID-19

КИЕВ. 19 мая. УНН. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Индии продолжает снижаться - за последние сутки зафиксировано более 267 тысяч. Но несмотря на то, что заболеваемость, похоже, сокращается, количество смертей все еще растет, и в стране новый рекорд по количеству погибших за сутки - 4,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава страны.