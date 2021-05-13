Степанов: Украина предоставит Индии жидкий кислород, которым сейчас полностью обеспечены украинские больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ" разъяснил, что Украина в качестве помощи предоставит Индии жидкий медицинский кислород, который изготавливают наши заводы, и которым сейчас обеспечены полностью украинские больницы. Речь не идет о кислородных концентраторах, которые используются на первичном звене медицины или в домашних условиях. Об этом сообщает УНН.
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"Когда мы говорим о кислороде, то мы говорим о жидком кислороде, который производится на наших заводах, который поставлялся в больницы. Действительно, у нас был сверхнапряженный период, особенно конец марта - начало апреля, когда мы в Минздраве вместе с заместителем просто в ручном режиме развозили этот кислород. (...) Но подчеркиваю: ни одна больница не осталась без кислорода. Однако кислород невозможно накапливать вперед, ведь в каждой больнице есть емкость, например, на 5 тонн. Ты привозишь, наполняешь, а потом как заканчивается - опять. То есть у нас сейчас хватает мощности оказать такую помощь Индии, которая нуждается в этом кислороде", - разъяснил Степанов.
Детали
Глава Минздрава также рассказал, что был инициатором этой помощи для Индии и отдельно подчеркнул: речь не идет о кислородных концентраторах, которые используются на первичном звене медицины или в домашних условиях, а о жидком медицинском кислороде.
Дополнение
Напомним, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины прорабатывает вопрос предоставления Индии медицинского кислорода в рамках борьбы с коронавирусом.