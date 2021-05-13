Степанов: Україна надасть Індії рідкий кисень, яким зараз повністю забезпечені українські лікарні

Цитата:

"Коли ми говоримо про кисень, то ми говоримо про рідкий кисень, який виробляється на наших заводах, який постачався в лікарні. Дійсно, у нас був наднапружений період, особливо кінець березня – початок квітня, коли ми в МОЗ разом з заступником просто в ручному режимі розвозили цей кисень. (…) Але підкреслюю: жодна лікарня не залишилася без кисню. Проте кисень неможливо накопичувати вперед, адже у кожної лікарні є ємність, наприклад, на 5 тонн. Ти привозиш, наповнюєш, а потім як закінчується – знову. Тобто у нас зараз вистачає потужності надати таку допомогу Індії, яка потребує цього кисню", - роз'яснив Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ також розповів, що був ініціатором цієї допомоги для Індії та окремо наголосив: мова не йде про кисневі концентратори, які використовуються на первинній ланці медицини або в домашніх умовах, а про рідкий медичний кисень.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд України опрацьовує питання надання Індії медичного кисню в рамках боротьби з коронавірусом.