Степанов: Україна надасть Індії рідкий кисень, яким зараз повністю забезпечені українські лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу "НАШ" роз'яснив, що Україна в якості допомоги надасть Індії рідкий медичний кисень, що виготовляють наші заводи, та яким наразі забезпечені повністю українські лікарні. Мова не йде про кисневі концентратори, які використовуються на первинній ланці медицини або в домашніх умовах. Про це інформує УНН.
Цитата:
"Коли ми говоримо про кисень, то ми говоримо про рідкий кисень, який виробляється на наших заводах, який постачався в лікарні. Дійсно, у нас був наднапружений період, особливо кінець березня – початок квітня, коли ми в МОЗ разом з заступником просто в ручному режимі розвозили цей кисень. (…) Але підкреслюю: жодна лікарня не залишилася без кисню. Проте кисень неможливо накопичувати вперед, адже у кожної лікарні є ємність, наприклад, на 5 тонн. Ти привозиш, наповнюєш, а потім як закінчується – знову. Тобто у нас зараз вистачає потужності надати таку допомогу Індії, яка потребує цього кисню", - роз'яснив Степанов.
Деталі
Очільник МОЗ також розповів, що був ініціатором цієї допомоги для Індії та окремо наголосив: мова не йде про кисневі концентратори, які використовуються на первинній ланці медицини або в домашніх умовах, а про рідкий медичний кисень.
Доповнення
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд України опрацьовує питання надання Індії медичного кисню в рамках боротьби з коронавірусом.