Індія знову оновила добовий рекорд за кількістю померлих від COVID-19

Деталі

За добу від COVID-19 в Індії померли 4529 хворих, що стало найбільшим добовим приростом летальних випадків. Попередній максимум був встановлений напередодні, 18 травня, - 4329 смертей.

Кількість хворих на COVID-19 у країні з початку пандемії перевищує 25,2 млн осіб, померлих - 283 тис.

Щеплення від коронавірусу за останню добу отримали 1,31 млн осіб, загальна кількість вакцинованих - 185,8 млн.

Конекст

Індія потерпає від другої хвилі пандемії COVID-19, яка набирає тут обертів найшвидшими у світі темпами. Так, Індія на сьогодні займає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю тих, хто заразився коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США і Бразилії).

Лікарні країни зіткнулися з браком кисню, через переповнені крематорії тіла померлих від хвороби масово спалюють просто неба, деяких, за повідомленнями, - навіть викидали у Ганг.

Ситуація настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.

Раніше Україна оголосила, що як допомогу надасть Індії рідкий медичний кисень, який виготовляють наші заводи, і яким зараз забезпечені повністю українські лікарні. Йдеться не про кисневі концентратори, які використовуються на первинній ланці медицини або в домашніх умовах.