Индия с октября возобновит экспорт вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия объявил, что с октября страна снова будет экспортировать вакцины от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
О возобновлении экспорта объявили накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на саммит лидеров США, Индии, Японии и Австралии. На встрече, которая состоится во вторник, вероятно, будут обсуждать экспорт вакцин.
Мандавия отметил, что производители вакцин в Индии "планируют в октябре произвести более 300 млн доз" для собственной кампании вакцинации, а дозы, которые останутся, вышлют в другие страны.
"Мы поможем миру и благодаря COVAX мы также выполним свои обязательства", — сказал министр здравоохранения Индии.
Справка
COVAX — это многосторонняя инициатива, направленная на обеспечение доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира. Ее возглавляют: Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI).
Добавим
По словам Мандавии, в этом месяце правительство страны должно получить 260 млн доз от отечественных производителей.
"Производство будет увеличиваться и дальше. Biological E (вакцина, разработанная в сотрудничестве с американскими компаниями Dynavax и Baylor College of Medicine) и другие производители также представят свои вакцины на рынке", — добавил он.
Напомним
Индия, которую считают крупнейшим в мире производителем вакцин, в апреле остановила экспорт, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации из-за стремительного роста количества случаев коронавируса в стране. До этого Индия экспортировала более 60 млн доз вакцин в 76 стран.
Надежда на возобновление экспорта вакцин от COVID-19 из Индии появилась в конце августа, когда в стране вырос объем производства препаратов.