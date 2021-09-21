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Індія з жовтня відновить експорт вакцин проти COVID-19

Індія з жовтня відновить експорт вакцин проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія оголосив, що з жовтня країна знову експортуватиме вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Про відновлення експорту оголосили напередодні візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Вашингтона на саміт лідерів США, Індії, Японії та Австралії. На зустрічі, яка відбудеться у вівторок, імовірно, обговорюватимуть експорт вакцин.

Мандавія зазначив, що виробники вакцин в Індії "планують у жовтні виробити понад 300 млн доз" для власної кампанії вакцинації, а дози, які залишаться, надішлють в інші країни.

"Ми допоможемо світу і завдяки COVAX ми також виконаємо свої зобов'язання", — сказав міністр охорони здоров'я Індії.

Довідка

COVAX — це багатобічна ініціатива, спрямована на забезпечення доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу. Її очолюють: Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) й Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI).

Додамо

За словами Мандавії, цього місяця уряд країни має отримати 260 млн доз від вітчизняних виробників.

"Виробництво збільшуватиметься і далі. Biological E (вакцина, розроблена у співпраці з американськими компаніями Dynavax і Baylor College of Medicine) та інші виробники також презентують свої вакцини на ринку", — додав він.

Нагадаємо

Індія, яку вважають найбільшим у світі виробником вакцин, у квітні зупинила експорт, щоб зосередитися на внутрішній імунізації через стрімке зростання кількості випадків коронавірусу в країні. До цього Індія експортувала понад 60 млн доз вакцини у 76 країн.

Надія на відновлення експорту вакцин проти COVID-19 з Індії з'явилася наприкінці серпня, коли в країні зріс обсяг виробництва препаратів. 

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