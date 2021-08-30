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Є надія на експорт: в Індії зросло виробництво вакцин проти COVID-19

Є надія на експорт: в Індії зросло виробництво вакцин проти COVID-19

Київ • УНН

 • 13823 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Зростання обсягу виробництва вакцин проти COVID-19 в Індії дає надію, що країна за декілька місяців повернеться у роль експортера. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

Після продажу 66 млн доз вакцини проти коронавірсу майже 100 країнам, Індія зупинила експорт у середині квітня, щоб зосередитися на внутрішній імунізації.

У п’ятницю щоденна вакцинація в Індії перевищила 10 млн доз. Водночас виробництво вакцин із квітня збільшилося більше ніж удвічі. Інститут Сироватки Індії (SII), найбільший у світі виробник вакцини, наразі виробляє приблизно 150 млн доз на місяць.

Глобальна платформа з обміну вакцинами COVAX сподівається, що Індія незабаром відновить постачання препаратів за кордон.

Компанія Bharat Biotech, виробник першої в Індії вакцини проти COVID-19, розробленої усередині країни, у неділю відкрила нову фабрику з виробничою потужністю 10 млн доз на місяць.

Повідомляють, що Індія може розробити до 1,1 мільярда доз вакцини з вересня до грудня, чого достатньо для повної імунізації всіх дорослих в країні цього року.

Нагадаємо

28 серпня Індія повідомила про понад 45 тис. нових випадків зараження Covid-19, це був найвищий показник протягом останніх двох місяців.

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