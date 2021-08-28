Індія зареєструвала найвищий показник COVID-19 за останні 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Індія повідомила про 46 759 нових випадки зараження Covid-19 за останні 24 години, що є найвищим показником за останні два місяці. Про це інформує УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.
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Тим часом, за даними МОЗ Індії, за останню добу 509 людей померли від хвороби.
Таким чином, кількість інфікувань COVID-19 в Індії склало 32 649 947, а кількість загиблих сягнуло - 437 370.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що національний показник одужання від COVID-19 склав 97,56%.
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 27 серпня в країні було введено більше одного мільярда доз вакцини проти Covid-19.
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Американський бізнесмен і засновник корпорації Майкрософт Білл Гейтс, привітав Індію з досягненням рубежу вакцинації в 1 млрд.
"Вітаю Індію з досягненням цієї грандіозної віхи. Колективні зусилля уряду, науково-дослідницького співтовариства, виробників вакцин і мільйонів працівників охорони здоров'я зробили цей подвиг можливим", - зауважив Гейтс.
Congratulations, India, on reaching this tremendous milestone. The collective efforts of the government, R&D community, vaccine manufacturers, and millions of health workers have made this feat possible. @PMOIndia @MoHFW_INDIA https://t.co/cmvQiAfSZG— Bill Gates (@BillGates) August 27, 2021