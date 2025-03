Индия зарегистрировала самый высокий показатель COVID-19 за последние 2 месяца

Детали

Между тем, по данным Минздрава Индии, за последние сутки 509 человек умерли от болезни.

Таким образом, количество заражений COVID-19 в Индии составило 32 649 947, а количество погибших достигло - 437 370.

Министерство здравоохранения заявило, что национальный показатель выздоровления от COVID-19 составил 97,56%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 августа в стране было введено более одного миллиарда доз вакцины против Covid-19.

Интересно

Американский бизнесмен и основатель корпорации Майкрософт Билл Гейтс, поздравил Индию с достижением рубежа вакцинации в 1 млрд.

"Поздравляю Индию с достижением этой грандиозной вехи. Коллективные усилия правительства, научно-исследовательского сообщества, производителей вакцин и миллионов работников здравоохранения сделали этот подвиг возможным", - отметил Гейтс.

Congratulations, India, on reaching this tremendous milestone. The collective efforts of the government, R & D community, vaccine manufacturers, and millions of health workers have made this feat possible. @PMOIndia @MoHFW_INDIA https://t.co/cmvQiAfSZG

- Bill Gates (@BillGates) August 27, 2021