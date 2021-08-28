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Актуальное
Индия зарегистрировала самый высокий показатель COVID-19 за последние 2 месяца

Индия зарегистрировала самый высокий показатель COVID-19 за последние 2 месяца

Киев  •  УНН

 • 23344 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Индия сообщила о 46 759 новых случая заражения Covid-19 за последние 24 часа, что является самым высоким показателем за последние два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Детали

Между тем, по данным Минздрава Индии, за последние сутки 509 человек умерли от болезни.

Таким образом, количество заражений COVID-19 в Индии составило 32 649 947, а количество погибших достигло - 437 370.

Министерство здравоохранения заявило, что национальный показатель выздоровления от COVID-19 составил 97,56%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 августа в стране было введено более одного миллиарда доз вакцины против Covid-19.

Интересно

Американский бизнесмен и основатель корпорации Майкрософт Билл Гейтс, поздравил Индию с достижением рубежа вакцинации в 1 млрд.

"Поздравляю Индию с достижением этой грандиозной вехи. Коллективные усилия правительства, научно-исследовательского сообщества, производителей вакцин и миллионов работников здравоохранения сделали этот подвиг возможным", - отметил Гейтс.

Congratulations, India, on reaching this tremendous milestone. The collective efforts of the government, R & D community, vaccine manufacturers, and millions of health workers have made this feat possible. @PMOIndia @MoHFW_INDIA https://t.co/cmvQiAfSZG

- Bill Gates (@BillGates) August 27, 2021

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