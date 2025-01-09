Платные услуги в больницах: за что берут деньги и как это работает

С 1 января в украинских больницах официально появились платные услуги. Они касаются улучшенного обслуживания, таких как комфортные палаты, улучшенный сервис и возможность выбора врача для плановых консультаций. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Департамента медицинских услуг МОЗ Украины Евгений Гончар в эфире телемарафона, передает УНН.

Гончар пояснил, что платные услуги в сфере здравоохранения легально существовали уже давно, даже в 1991 году. Первое постановление, которое регулировало этот вопрос, было принято в 1996 году. По его словам, изменения, которые начали действовать с 1 января, пересматривают это постановление с целью согласования законодательства и его уточнения. Гончар отметил, что некорректно говорить, якобы платные услуги появились только сейчас, ведь они существовали и раньше. Основные изменения заключаются в согласовании норм права между различными нормативно-правовыми актами.

Кроме того, он напомнил, что и раньше обязательным условием для получения бесплатной медицинской помощи было наличие направления от семейного врача. В то же время, по его словам, законодательство предусматривает случаи, когда такая помощь может предоставляться без направления. Это касается экстренной медицинской помощи, консультаций узких специалистов, таких как психиатры, фтизиатры, наркологи, акушеры-гинекологи, а также специалистов, у которых пациент находится на длительном лечении.

Какие услуги будут платными?

Гончар уточнил, что государство гарантирует бесплатность медицинских услуг, которые входят в Программу медицинских гарантий. Ежегодно порядок ее реализации утверждает Кабинет Министров. По его словам, услуги, не включенные в программу, могут предоставляться за плату.

Он добавил, что в отдельных случаях даже услуги, включенные в Программу медицинских гарантий, могут быть платными. Это касается ситуаций, когда помощь оказывают без электронного направления, кроме определенных исключений. Кроме того, учреждения могут предлагать дополнительные сервисные услуги, такие как улучшенные палаты или лучшее обслуживание, а также возможность выбора врача для плановой специализированной помощи. Гончар отметил, что, несмотря на это, пациенты всегда могут получить бесплатную помощь в рамках Программы медицинских гарантий.

Как будет формироваться цена на медицинские услуги?

Услуги, которые предоставляются бесплатно, определяются Программой медицинских гарантий и утверждаются правительством, отметил Гончар. Что касается платных услуг, их стоимость будут определять сами заведения. Он добавил, что учреждения также самостоятельно будут решать, внедрять ли платные услуги, и если да - то какие именно.

Гончар отметил, что рынок медицинских услуг является конкурентным, ведь, кроме коммунальных учреждений, существуют и частные. Это создает условия для свободной конкуренции. В то же время услуги, связанные с жизнью и смертью пациентов, которые покрываются Программой медицинских гарантий, остаются бесплатными.

Он также акцентировал внимание на том, что все платные услуги должны оплачиваться в безналичной форме с предоставлением подтверждающих документов.

Напомним

С 2025 года услуги по поддержке психического здоровья станут частью базового пакета первичной медицинской помощи.