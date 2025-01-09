Платні послуги в лікарнях: за що беруть гроші та як це працює

З 1 січня в українських лікарнях офіційно з'явилися платні послуги. Вони стосуються покращеного обслуговування, таких як комфортні палати, поліпшений сервіс та можливість вибору лікаря для планових консультацій. Про це розповів виконувач обов’язків директора Департаменту медичних послуг МОЗ України Євгеній Гончар в ефірі телемарафону, передає УНН.

Гончар пояснив, що платні послуги у сфері охорони здоров’я легально існували уже давно, навіть у 1991 році. Перша постанова, яка регулювала це питання, була ухвалена у 1996 році. За його словами, зміни, які почали діяти з 1 січня, переглядають цю постанову з метою узгодження законодавства та його уточнення. Гончар зазначив, що некоректно говорити, нібито платні послуги з’явилися лише зараз, адже вони існували й раніше. Основні зміни полягають в узгодженні норм права між різними нормативно-правовими актами.

Крім того, він нагадав, що й раніше обов’язковою умовою для отримання безоплатної медичної допомоги було наявність направлення від сімейного лікаря. Водночас, за його словами, законодавство передбачає випадки, коли така допомога може надаватися без направлення. Це стосується екстреної медичної допомоги, консультацій вузьких спеціалістів, таких як психіатри, фтизіатри, наркологи, акушери-гінекологи, а також фахівців, у яких пацієнт перебуває на тривалому лікуванні.

Які послуги будуть платними?

Гончар уточнив, що держава гарантує безоплатність медичних послуг, які входять до Програми медичних гарантій. Щороку порядок її реалізації затверджує Кабінет Міністрів. За його словами, послуги, що не включені до програми, можуть надаватися за плату.

Він додав, що в окремих випадках навіть послуги, включені до Програми медичних гарантій, можуть бути платними. Це стосується ситуацій, коли допомогу надають без електронного направлення, крім визначених винятків. Крім того, заклади можуть пропонувати додаткові сервісні послуги, такі як покращені палати чи краще обслуговування, а також можливість вибору лікаря для планової спеціалізованої допомоги. Гончар наголосив, що, попри це, пацієнти завжди можуть отримати безоплатну допомогу в межах Програми медичних гарантій.

Як формуватиметься ціна на медичні послуги?

Послуги, які надаються безоплатно, визначаються Програмою медичних гарантій і затверджуються урядом, зазначив Гончар. Щодо платних послуг, їх вартість визначатимуть самі заклади. Він додав, що заклади також самостійно вирішуватимуть, чи впроваджувати платні послуги, і якщо так — то які саме.

Гончар зауважив, що ринок медичних послуг є конкурентним, адже, окрім комунальних закладів, існують і приватні. Це створює умови для вільної конкуренції. Водночас послуги, пов’язані із життям і смертю пацієнтів, що покриваються Програмою медичних гарантій, залишаються безоплатними.

Він також акцентував увагу на тому, що всі платні послуги мають оплачуватися у безготівковій формі з наданням підтверджувальних документів.

Нагадаємо

З 2025 року послуги з підтримки психічного здоров'я стануть частиною базового пакету первинної медичної допомоги.