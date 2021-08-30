Есть надежда на экспорт: в Индии увеличилось производство вакцин от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Рост объема производства вакцин против COVID-19 в Индии дает надежду, что страна через несколько месяцев вернется в роль экспортера. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.
Детали
После продажи 66 млн доз вакцины против коронавируса почти 100 странам, Индия остановила экспорт в середине апреля, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации.
В пятницу ежедневная вакцинация в Индии превысила 10 млн доз. В то же время производство вакцин с апреля увеличилось более чем вдвое. Институт Сыворотки Индии (SII), крупнейший в мире производитель вакцины, сейчас производит примерно 150 млн доз в месяц.
Глобальная платформа по обмену вакцинами COVAX надеется, что Индия вскоре возобновит поставки препаратов за границу.
Компания Bharat Biotech, производитель первой в Индии вакцины против COVID-19, разработанной внутри страны, в воскресенье открыла новую фабрику с производственной мощностью 10 млн доз в месяц.
Сообщают, что Индия может разработать до 1,1 миллиарда доз вакцины с сентября по декабрь, чего достаточно для полной иммунизации всех взрослых в стране в этом году.
Напомним
28 августа Индия сообщила о более 45 тыс. новых случаев заражения Covid-19, это был самый высокий показатель за последние два месяца.