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Индия проведет переговоры с Китаем и россией перед заседанием Центральноазиатского форума по безопасности

Индия проведет переговоры с Китаем и россией перед заседанием Центральноазиатского форума по безопасности

Киев • УНН

 • 1098378 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Ожидается, что в четверг министр иностранных дел Индии проведет двусторонние переговоры с коллегами из Китая и россии накануне заседания Центральноазиатского форума по безопасности. Об этом информирует УНН ссылаясь на АР.

Детали

Министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества начали прибывать в туристический центр Индии Гоа, где в пятницу они, как ожидается, обсудят углубление экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности в регионе.

Индия также примет у себя министра иностранных дел Пакистана, который должен прибыть позже в четверг, что станет первым визитом высокопоставленного чиновника страны в Индию почти за десятилетие.

Контекст

Запланированная встреча между министрами Индии и Китая состоится, когда две страны остаются втянутыми в трёхлетнее интенсивное противостояние с участием тысяч солдат, дислоцированных вдоль их спорной границы в восточном регионе Ладакха. Во время встречи на прошлой неделе между министрами обороны Индия обвинила своего соседа в подрыве отношений путем нарушения двусторонних соглашений, а Китай заявил, что условия на границе «в целом стабильны».

В боестолкновении три года назад в Ладакхе погибли 20 индийских солдат и четверо китайцев.

Разный тон заявлений отражает стремление Индии привлечь внимание к размещению большего количества китайских войск, их агрессивному поведению и попыткам в одностороннем порядке изменить статус-кво на границе между странами.

Китай, со своей стороны, часто изображает трения как часть преднамеренных попыток Соединенных Штатов посеять раздор между двумя азиатскими гигантами, вооруженными ядерным оружием.

Аналитики говорят, что Индия, вероятно, также обеспокоена растущей зависимостью россии от Китая.

Индия и Пакистан имеют историю ожесточенных отношений, в основном из-за Кашмира, спорного гималайского региона, который был разделен между ними, но на который претендуют обе страны. Индия и Пакистан вели две войны за Кашмир с момента обретения независимости от британского колониального господства в 1947 году.

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