Індія проведе переговори з Китаєм та росією перед засіданням Центральноазіатського безпекового форуму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Очікується, що у четвер міністр закордонних справ Індії проведе двосторонні переговори з колегами з Китаю та росії напередодні засідання Центральноазіатського безпекового форуму. Про це інформує УНН посилаючись на АР.
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Міністри закордонних справ Шанхайської організації співробітництва почали прибувати до туристичного центру Індії Гоа, де в п'ятницю вони, як очікується, обговорять поглиблення економічної співпраці та співробітництва у сфері безпеки в регіоні.
Індія також прийме у себе міністра закордонних справ Пакистану, який має прибути пізніше у четвер, що стане першим візитом високопосадовця країни до Індії майже за десятиліття.
Контекст
Запланована зустріч між міністрами Індії та Китаю відбудеться, коли дві країни залишаються втягнутими у трирічне інтенсивне протистояння за участю тисяч солдатів, дислокованих уздовж їхнього спірного кордону у східному регіоні Ладакха. Під час зустрічі минулого тижня між міністрами оборони Індія звинуватила свого сусіда у підриві відносин шляхом порушення двосторонніх угод, а Китай заявив, що умови на кордоні «загалом стабільні».
У боєзіткненні три роки тому в Ладаксі загинули 20 індійських солдатів і четверо китайців.
Різний тон заяв відображає прагнення Індії привернути увагу до розміщення більшої кількості китайських військ, їхньої агресивної поведінки та спробами в односторонньому порядку змінити статус-кво на кордоні між країнами.
Китай, зі свого боку, часто зображує тертя як частину навмисних спроб Сполучених Штатів посіяти розбрат між двома азіатськими гігантами, озброєними ядерною зброєю.
Аналітики кажуть, що Індія, ймовірно, також стурбована зростаючою залежністю росії від Китаю.
Індія та Пакистан мають історію запеклих відносин, в основному через Кашмір, спірний гімалайський регіон, який був розділений між ними, але на який претендують обидві країни. Індія та Пакистан вели дві війни за Кашмір з моменту здобуття незалежності від британського колоніального панування у 1947 році.