Индия открыла дамбу после перемирия с Пакистаном - СМИ
Киев • УНН
Индия открыла два затвора дамбы Баглихар на реке Ченаб после перемирия с Пакистаном. Это вызвало подъем уровня воды, но было сделано для регулирования после дождей.
После достижения договоренности о прекращении огня между Индией и Пакистаном, индийская сторона открыла два затвора дамбы Баглихар на реке Ченаб, что повлекло подъем уровня воды и ее выход из берегов. Об этом сообщает Times of India, пишет УНН.
Детали
Как сообщают источники, двое ворот плотины оставались открытыми примерно с 8:30 утра до 4:30 вечера. Ворота были открыты для регулирования повышения уровня воды, вызванного сильными дождями в регионе в пятницу. Хотя стороны не упоминали Договор о водах Инду (IWT), действие которого Индия официально приостановила, шаг с открытием дамбы вызвал беспокойство в контексте водного распределения. Согласно условиям договора, Индия имеет исключительное право на использование вод восточных рек (Сатледж, Биас и Рави), тогда как Пакистан получает преимущество над западными реками – Ченабом, Джелам и Индом.
3 мая президент Национальной конференции и бывший главный министр Джамму и Кашмира Фарук Абдулла заявил, что его партия последовательно выступала против IWT, на фоне того, что он наносит ущерб интересам Джамму и Кашмира, и заявил, что пора перенаправить воду Ченаба в Джамму и использовать энергию из Джелума в Кашмире.
"Мы уже давно говорим, что этот договор необходимо пересмотреть", - добавил он.
Напомним
5 мая Индия перекрыла подачу воды в Пакистан из дамбы Баглихар, уменьшив поток на 90%. Также готовилась уменьшить сток из проекта Кишанганга, выполняя решение не позволить воде из рек Индус попасть в Пакистан.
Война Индии и Пакистана: в штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы после прекращения огня10.05.25, 18:28 • 4700 просмотров