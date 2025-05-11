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Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном - ЗМІ

Київ • УНН

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Індія відкрила два затвори дамби Багліхар на річці Ченаб після перемир'я з Пакистаном. Це викликало підйом рівня води, але було зроблено для регулювання після дощів.

Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном - ЗМІ

Після досягнення домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном, індійська сторона відкрила два затвори дамби Багліхар на річці Ченаб, що спричинило підйом рівня води та її вихід з берегів. Про це повідомляє Times of India, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела, двоє воріт греблі залишалися відкритими приблизно з 8:30 ранку до 4:30 вечора. Ворота були відкриті для регулювання підвищення рівня води, викликаного сильними дощами в регіоні в п'ятницю. Хоча сторони не згадували Договір про води Інду (ІWT), дію якого Індія офіційно призупинила, крок із відкриттям дамби викликав занепокоєння у контексті водного розподілу. Згідно з умовами договору, Індія має виключне право на використання вод східних річок (Сатледж, Біас і Раві), тоді як Пакистан отримує перевагу над західними річками — Ченабом, Джеламом та Індом.

3 травня президент Національної конференції і колишній головний міністр Джамму і Кашміру Фарук Абдулла заявив, що його партія послідовно виступала проти IWT, на тлі того, що він завдає шкоди інтересам Джамму і Кашміру, і заявив, що настав час переспрямувати воду Ченаба в Джамму і використовувати енергію з Джелума в Кашмірі.

 "Ми вже давно говоримо, що цей договір необхідно переглянути", - додав він.

Нагадаємо

5 травня Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар, зменшивши потік на 90%. Також готувалася зменшити стік з проєкту Кішанганга, виконуючи рішення не дозволити воді з річок Індус потрапити до Пакистану.

Війна Індії і Пакистану: у штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи після припинення вогню10.05.25, 18:28 • 4700 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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