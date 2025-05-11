Індія відкрила дамбу після перемир’я з Пакистаном - ЗМІ
Київ • УНН
Індія відкрила два затвори дамби Багліхар на річці Ченаб після перемир'я з Пакистаном. Це викликало підйом рівня води, але було зроблено для регулювання після дощів.
Після досягнення домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном, індійська сторона відкрила два затвори дамби Багліхар на річці Ченаб, що спричинило підйом рівня води та її вихід з берегів. Про це повідомляє Times of India, пише УНН.
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Як повідомляють джерела, двоє воріт греблі залишалися відкритими приблизно з 8:30 ранку до 4:30 вечора. Ворота були відкриті для регулювання підвищення рівня води, викликаного сильними дощами в регіоні в п'ятницю. Хоча сторони не згадували Договір про води Інду (ІWT), дію якого Індія офіційно призупинила, крок із відкриттям дамби викликав занепокоєння у контексті водного розподілу. Згідно з умовами договору, Індія має виключне право на використання вод східних річок (Сатледж, Біас і Раві), тоді як Пакистан отримує перевагу над західними річками — Ченабом, Джеламом та Індом.
3 травня президент Національної конференції і колишній головний міністр Джамму і Кашміру Фарук Абдулла заявив, що його партія послідовно виступала проти IWT, на тлі того, що він завдає шкоди інтересам Джамму і Кашміру, і заявив, що настав час переспрямувати воду Ченаба в Джамму і використовувати енергію з Джелума в Кашмірі.
"Ми вже давно говоримо, що цей договір необхідно переглянути", - додав він.
Нагадаємо
5 травня Індія перекрила подачу води до Пакистану з дамби Багліхар, зменшивши потік на 90%. Також готувалася зменшити стік з проєкту Кішанганга, виконуючи рішення не дозволити воді з річок Індус потрапити до Пакистану.
Війна Індії і Пакистану: у штаті Джамму і Кашмір пролунали вибухи після припинення вогню10.05.25, 18:28 • 4700 переглядiв