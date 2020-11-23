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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28105 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Инаугурация Джо Байдена будет отличаться от предыдущих: появились детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Инаугурация вероятного победителя президентских выборов в США Джо Байдена, вероятно, будет отличаться от событий прошлых лет в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC глава аппарата Байдена Рон Клейн, передает УНН.

Клейн сообщил, что мероприятие, которое запланировано на 20 января, скорее всего, будет представлять "сокращенную версию существующих традиций", для его проведения могут заимствовать методы, которые использовались для проведения летом "виртуального" Национального съезда Демократической партии.

"Мы начали некоторые консультации с руководством Палаты представителей и Сената по этому поводу. Очевидно, это будет не инаугурация, которая была у нас в прошлом", - сказал Клейн.

Инаугурация бывшего вице-президента планируется на фоне резкого роста числа коронавирусной инфекции по стране. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США обнаружили почти 200 тыс. новых случаев в пятницу и более 177 тыс. в субботу.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков.

Сам демократ также заявил о своей победе. В то же время Трамп отказался признать поражение и решил обжаловать результаты подсчета голосов в суде.

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