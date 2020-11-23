Інавгурація Джо Байдена буде відрізнятися від попередніх: з'явилися деталі

Клейн повідомив, що захід, який заплановано на 20 січня, швидше за все, буде представляти "скорочену версію існуючих традицій", для його проведення можуть запозичити методи, які використовувалися для проведення влітку "віртуального" Національного з'їзду Демократичної партії.

"Ми почали деякі консультації з керівництвом Палати представників і Сенату з цього приводу. Очевидно, це буде не та інавгурація, яка була у нас в минулому", - сказав Клейн.

Інавгурація колишнього віце-президента планується на тлі різкого зростання числа коронавірусної інфекції по країні. Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, в США виявили майже 200 тис. нових випадків в п'ятницю і понад 177 тис. у суботу.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників.

Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.