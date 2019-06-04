Имя нового премьера Великобритании станет известно не позднее 28 июля

Первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство члены парламентской фракции тори проведут 13 июня. Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя — не ранее 22 июля. В течение стартующей в этот день недели действующая премьер-министресса страны Тереза Мэй, которая уже 7 июня покинет должность лидера тори, должна будет уступить свой пост избранному главе правящей партии.

Ранее о своем намерении побороться за пост лидера партии и должность главы британского правительства заявили 13 консерваторов. Однако в нынешний вторник сразу двое кандидатов — парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус взяли самоотвод.

Напоминаем, кандидат в британские премьеры Гоув готов отложить Brexit до конца 2020 года.