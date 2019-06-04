Ім'я нового прем'єра Великої Британії стане відомо не пізніше 28 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Ім’я нового лідера правлячої в Великій Британії Консервативної партії і нового прем’єр-міністра країни стане відомо на тижні, який розпочнеться з 22 липня, тобто не пізніше 28 липня. Про це повідомив телеканал Sky News, оголосивши останні рішення щодо зміни діючої внутрішньопартійної виборчої системи консерваторів, які у вівторок ухвалив Комітет 1922 який об’єднує рядових парламентаріїв-торі і визначає питання вибору або зміни лідера партії, передає УНН.
Перший раунд голосування щодо кандидатур на лідерство членів парламентської фракції торі проведуть 13 червня. Подальший відсів кандидатів відбуватиметься 18, 19 і 20 червня. Після цього в списках повинні залишитися тільки двоє претендентів, долю яких визначатимуть вже не депутати Палати громад, а прості члени Консервативної партії. Підсумки проведеного серед них голосування стануть відомі тільки через місяць — не раніше 22 липня. Протягом тижня, який стартує в цей день, чинна прем’єр-міністерка країни Тереза Мей, яка вже 7 червня покине посаду лідера торі, повинна буде поступитися своєю посадою обраному главі правлячої партії.
Раніше про свій намір поборотися за пост лідера партії і посаду глави британського уряду заявили 13 консерваторів. Однак в нинішній вівторок відразу двоє кандидатів — парламентський заступник міністра у справах Brexit Джеймс Клеверлі і заступник міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування Кіт Малтхаус взяли самовідвід.
Нагадуємо, кандидат в британські прем’єри Гоув готовий відкласти Brexit до кінця 2020 року.