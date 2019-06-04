Ім'я нового прем'єра Великої Британії стане відомо не пізніше 28 липня

КИЇВ. 5 червня. УНН. Ім’я нового лідера правлячої в Великій Британії Консервативної партії і нового прем’єр-міністра країни стане відомо на тижні, який розпочнеться з 22 липня, тобто не пізніше 28 липня. Про це повідомив телеканал Sky News, оголосивши останні рішення щодо зміни діючої внутрішньопартійної виборчої системи консерваторів, які у вівторок ухвалив Комітет 1922 який об’єднує рядових парламентаріїв-торі і визначає питання вибору або зміни лідера партії, передає УНН.