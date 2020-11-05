Импортный газ продолжает дорожать: за месяц еще на 30 долл. за куб

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В октябре текущего года средняя таможенная стоимость природного газа, который был импортирован Украиной, составила 171,24 долларов США за 1 тыс. куб. м, увеличившись за месяц на чуть более 30 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономики.

"... обчислено среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившеюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 01.10.2020 по 31.10.2020, которая составляет 4858,3719 грн или 171,2426 долларов США за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, в сентябре 2020 года средняя таможенная стоимость импортного газа составляла 140,55 долларов США за 1 тыс. куб. м, таким образом, ее рост за месяц - на 21,84%.

Как сообщал УНН, на осень этого года цены на газ для населения начали расти - в частности, в ноябре подорожание составило 30-35% по сравнению с месяцем ранее.

Изменение цен на газ в ноябре объясняют сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

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