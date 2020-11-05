Імпортний газ продовжує дорожчати: за місяць ще на 30 дол. за куб

"... обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.10.2020 по 31.10.2020, яка становить 4858,3719 грн або 171,2426 доларів США за 1 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінекономіки, у вересні 2020 року середня митна вартість імпортного газу становила 140,55 доларів США за 1 тис. куб. м, тож, її зростання за місяць - на 21,84%.

Як повідомляв УНН, на осінь цього року ціни на газ для населення почали зростати - зокрема, у листопаді подорожчання становитиме 30-35% у порівнянні з місяцем раніше.

Зміни цін на газ в листопаді пояснюють сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.