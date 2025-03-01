Импорт нефти в Индию из россии упал до минимума за два года - Bloomberg
Киев • УНН
Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.
Импорт Индией сырой нефти из россии в этом месяце упал до самого низкого уровня с января 2023 года, подчеркивая, насколько строгие санкции США нарушили цепочки поставок, по данным аналитической компании Kpler, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Согласно имеющимся данным, закупки южноазиатской страной, крупнейшим покупателем московской нефти, поставленной морем, в 2024 году, "вероятно, еще больше упадут в следующие два месяца", поскольку санкции привели к резкому сокращению наличия флота и продавцов грузов со скидкой.
Согласно приведенным данным, импорт Индии из россии упал на 14,9% по сравнению с месяцем ранее в среднем до 1,4 миллиона баррелей в день в феврале. Согласно данным, поставки второго по величине поставщика Ирака подскочили на 8,3%, а Саудовская Аравия отправила на 0,7% меньше нефти, чем в прошлом месяце.
По данным Kpler, нефтепереработчики третьего по величине потребителя нефти в мире также закупали больше в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии, чтобы компенсировать потерянное российскими баррелями.
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