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ЕС обратится за помощью к Индии для применения санкций против рф - Bloomberg

ЕС обратится за помощью к Индии для применения санкций против рф - Bloomberg

Киев  •  УНН

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Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с премьер-министром Индии вопрос санкций против РФ. ЕС стремится усилить контроль за выполнением ограничений, поскольку российская агрессия угрожает как Европе, так и Индии.

Европейский Союз обратится за помощью к Индии в обеспечении санкций против России. Этот вопрос планируют обсудить президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на этой неделе в Нью-Дели. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление европейского чиновника, пишет УНН.

Детали

По  словам чиновника, Евросоюз планирует усилить контроль за выполнением санкций против рф, поскольку российская агрессия против Украины является угрозой для Индии так же как и для Европы.

Он также добавил, что Индия может играть ключевую роль в завершении войны в Украине и обеспечении стабильного мира.

Как отмечает издание министерство иностранных дел Индии прокомментировало это заявление не сразу. Так как Индия придерживается лишь санкций ООН.

Во время визита в четверг и пятницу не ожидается никаких важных объявлений, но обе стороны постараются создать основу для формирования повестки дня саммита Индия-ЕС, запланированного на конец года, сказал чиновник,

- добавляет издание.

Bloomberg отмечает, что Индия не осудила Россию за вторжение в Украину, но выступает за диалог и дипломатию для прекращения войны. Россия является одним из крупнейших источников сырой нефти и оружия для Индии.

Дополнение

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против России, чтобы усилить давление на страну-агрессора.

Напомним

24 февраля ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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